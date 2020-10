Cornaglia trasloca da Villanova a Grugliasco e salva i posti di lavoro

Villanova – Dopo vari scioperi e l’incontro in Prefettura si apre uno spiraglio per i 43 dipendenti (7 operai e 36 tra tecnici e ingegneri) del centro ricerche della Cornaglia Group di Villanova d’Asti. Grazie al trasloco nel nuovo stabilimento di Grugliasco, alle porte di Torino, i trasferimenti sono già iniziati e si concluderanno presumibilmente a gennaio. Lunedì l’assemblea dei dipendenti ha accettato praticamente i tre punti cruciali richiesti dai lavoratori ad agosto e poi ribattuti dall’ad Stefano Cassis di Cornaglia Group. Punti ribaditi in Prefettura ad Asti nel corso di un incontro per chiudere l’accordo di trasferimento alla presenza di sindacati con Giuseppe Morabito di Fiom Cgil, Angelo Fiora di Fim Cisl, Cassis, il presidente della Provincia, Paolo Lanfranco, il sindaco Christian Giordano e il vice prefetto Raffaele Sirico. Nell’accordo è compreso il punto di una mensa aziendale (Grugliasco dista infatti una quarantina di chilometri da Villanova) che permette di pranzare all’interno dello stabilimento senza costi aggiuntivi e l’orario flessibile allargato dalle 8,15 alle 9,20, per chi deve accompagnare i figli a scuola pria di recarsi sul posto di lavoro. Risolto anche il punto sul rimborso spese per i trasferimenti.