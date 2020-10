Da Fratelli d’Italia Alessandria: vicinanza ai residenti del Rione Cristo

Leggiamo con stupore la notizia che durante i lavori del Consiglio Comunale di ieri gli abitanti e soprattutto le Associazioni del Quartiere Cristo sono state apostrofate con termini non consoni al dibattito di un’assemblea cittadina.

Come Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia Alessandria prendiamo le distanze da simili affermazioni e ribadiamo la nostra vicinanza ai residenti del Quartiere Cristo e alle Associazioni che in quel quartiere negli ultimi anni, dando grande dimostrazione di buona volontà e senso di appartenenza si sono rimboccati le maniche ed hanno iniziato un percorso che sta portando ottimi risultati sia sotto il profilo delle iniziative organizzate che sotto il profilo del miglioramento della qualità della vita nel quartiere.

La discussione in realtà ci pare più un confronto tra consiglieri ed assessori con lamentele di scarso interesse rispetto alle istanze proposte dalla cittadinanza; in ogni caso i toni e i termini utilizzati soprattutto in riferimento agli abitanti del quartiere sono assolutamente inaccettabili. Ribadiamo il nostro ringraziamento a tutte quelle associazioni di cittadini che con il loro impegno cercano ogni giorno di migliorare la nostra città.