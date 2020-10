Da Lega Piemonte: “Processate anche me”, sabato 3 ottobre in piazzetta della Lega ad Alessandria gazebo e raccolta firme di solidarietà a Matteo Salvini

Sarà aperta anche la sezione della Lega in via Faà di Bruno

Sabato 3 ottobre, proprio nelle ore in cui Matteo Salvini si presenterà di fronte al Tribunale di Catania per il caso della nave Gregoretti, ad Alessandria come in tutta Italia i Gazebo e la raccolta firme Processate anche me! testimonieranno al Segretario Federale della Lega la solidarietà non solo dei militanti e degli elettori del Carroccio, ma di tutti i cittadini italiani che reputano paradossale e anti democratico processare un Ministro dell’Interno per aver svolto le proprie funzioni.

“Andrò in quel tribunale a testa alta – ha dichiarato Matteo Salvini – e sono convinto che insieme a me ci sarete anche voi, perché ho difeso il mio Paese e il popolo italiano, e non vedo l’ora di tornare a farlo”.

L’appuntamento ad Alessandria è con il Gazebo in Piazzetta della Lega, dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19,30. La mattina aperta anche la sezione cittadina della Lega, in via Faà di Bruno 88.

Saranno presenti, a rotazione, gli amministratori locali della Lega, che si confronteranno con i cittadini su una questione di assoluta emergenza democratica.