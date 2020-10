Fine settimana ad alta velocità sul Lago Maggiore

Baveno – Dopo il buon successo riscontrato con il Waterfestival della settimana scorsa, dal 25 al 27 settembre, sul lago di Viverone, un altro lago piemontese sarà protagonista nel prossimo fine settimana di un evento legato alla motonautica. Si tratta del Lago Maggiore dove, da oggi fino a domenica, a Baveno, scenderanno i bolidi della classe 3D per la prova unica del mondiale Uim, Unione motonautica internazionale. Un appuntamento importante, soprattutto in un periodo come questo segnato dalla pandemia e come sottolineato da Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione Italiana di Motonautica.

“I grandi laghi italiani? Sono sempre stati al centro del movimento motonautico. Io ho un ricordo personale legato al Lago Maggiore. Nel 1999 sulle acque davanti a Stresa corsi la mia ultima gara di Formula 1, arrivando settimo. Ci sono imbarcazioni che sono progettate più per il mare, ma su un grande lago non è molto diverso”.

L’appuntamento di Baveno permetterà di perseguire uno degli obiettivi post Covid: recuperare per tre quarti gli appuntamenti della stagione, anche internazionali.

“Siamo l’unica federazione al mondo, è un vanto della Fim essere ripartiti. Noi come federazione spingiamo sull’innovazione e le gare di Baveno sono un esempio: la categoria Xcat in corsa in questo fine settimana è l’unica ad avere un fornitore di motori come Mercury” ha tenuto a precisare Iaconianni.

Nello specifico l’appuntamento sportivo di questo fine settimana sarà caratterizzato da prove nazionali ed internazionali del Campionato Italiano FIM e dalle gare delle classi Endurance Gruppo B, Honda Offshore, Formula Junior Elite. Saranno oltre venti gli equipaggi impegnati nelle quattro giornate di gara, da oggi a domenica.