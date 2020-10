Gli appuntamenti del fine settimana del Calcio Minore

Alessandria – Scende in campo sabato 3 ottobre, per la seconda giornata di andata, la serie D girone A calcistica e anche le due alessandrine impegnate nel torneo, Casale e Derthona, anticipano i match. I Nerostellati sfideranno, fuori casa, la Lavagnese mentre i Leoncelli riceveranno, al “Coppi”, il Sestri Levante.

Domenica, invece, si giocherà in Eccellenza e Promozione.

In Eccellenza, girone B, l’Acqui, reduce dalla convincente vittoria in casa contro l’Atletico Torino, andrà a fare visita all’Asti mentre, sempre fuori casa, il Castellazzo, alla ricerca del pronto riscatto dopo il ko interno contro l’Asti, sfiderà il Pinerolo.

In Promozione girone D doppio derby: quello tra Gaviese e Valenzana Mado e quello tra i casalesi dello Stay O Party e la Novese.