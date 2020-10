Hockey: Prova d’appello stasera per lo Sportleale Monleale

Monleale – Dopo il deludente esordio in campionato contro Ghost Padova, Sportleale Monleale cerca il pronto riscatto. Che potrebbe avvenire già stasera, alle otto e mezzo al PalaMassa, quando la compagine di hockey in line tortonese riceverà, nell’incontro valido per la seconda giornata di andata del campionato di serie A, la visita di Draghi Torino, a loro volta scottati per aver gettato alle ortiche punti pesanti al debutto contro Cittadella. Una gara che si preannuncia, dunque, ostica per Monleale con coach Tarantola che avrà a disposizione il roster completo e chiede più incisività sotto porta. Con Padova gli Arancioni hanno subito due marcature in un minuto e il gol del sorpasso è arrivato per una colossale distrazione collettiva, coi padroni di casa fermi in attesa di vedersi fischiare un fallo mai arrivato.