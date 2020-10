La preside chiama i carabinieri perché un insegnante non indossa la mascherina in aula

Novara – Alla domanda in base a quale legge bisogna indossare la mascherina la preside, colta di sorpresa, non ha risposto ma ha chiamato i carabinieri. Il fatto è accaduto ieri mattina al liceo scientifico Antonelli, in via Toscana, dove la dirigente scolastica, Silvana Romeo, si è recata in una classe per sollecitare un docente all’utilizzo della mascherina protettiva. Tra il docente la preside è nata una vivace discussione ma la preside ha dovuto soccombere per mancanza di risposte ed ha chiamato gli uomini della Benemerita. Neanche loro, i carabinieri, hanno saputo dire in base a quale legge bisogna indossare la mascherina mentre l’insegnante ha spiegato che la normativa prevede il rispetto della distanza di sicurezza che lui aveva rispettato appieno. Grottesco poi l’arrivo di un’autoambulanza che non è servita a niente perché tutti godevano di ottima salute. L’episodio ha suscitato una vasta eco tra gli studenti, e nel pomeriggio la dirigente ha deciso di inviare una comunicazione alle famiglie e agli alunni anche per dissipare possibili equivoci: “Scrivo questa comunicazione per tranquillizzare gli studenti e le famiglie sull’accaduto di oggi. Si è verificato un diverbio tra la scrivente e un docente che non rispettava le regole del protocollo Anticovid della scuola (ma la legge dov’è signora preside? N.d.r.). Per questo motivo sono state avvisate le autorità a tutela della salute degli studenti e lavoratori”.

“Una tempesta in un bicchier d’acqua” nata dall’interpretazione sull’utilizzo in classe della mascherina per cui la domanda è: quando l’insegnante o l’alunno possono abbassare il dispositivo?

Secondo il docente, quando esiste la distanza di sicurezza; ma è proprio su questo punto che la dirigente scolastica ha avanzato la contestazione. Il tutto in base ad una normativa molto debole quale l’ordinanza del ministro Speranza in vigore dal 17 agosto, per cui tutti devono indossare la mascherina dalle 18.00 alle 6.00 del mattino anche nei luoghi dove prima non era previsto l’obbligo, quindi parchi pubblici, in riva al mare e nelle piazze.

D’accordo, ma legge cui fa riferimento l’ordinanza, dov’è?

Di quale legge si tratta?

C’è una legge, cioè un atto normativo o norma giuridica approvata dal Parlamento e promulgata dal Capo dello Stato?

O un Decreto Legge convertito in Legge?

Se qualcuno lo sa ci scriva a: redazione@alessandriaoggi.it