Mentre era in chiesa, invece di pregare, una donna di 48 anni ha menato e rapinato un’anziana di 70 anni

Alessandria – Ieri mattina verso le 11:15, G.M., una donna di 48 anni residente in città, pluripregiudicata ma frequentatrice della chiesa di San Giovanni Evangelista del rione Cristo, mentre era in chiesa, invece di pregare ha pensato bene di riempire di botte una moldava di 70 anni, altrettanto assidua frequentatrice del luogo sacro, rubandole il portafoglio con circa 180 euro dentro. Le due donne si sono trascinate nel cortile dove la più giovane ha ovviamente avuto la meglio. Alcuni testimoni hanno chiamato i carabinieri che sono immediatamente intervenuti sul posto riuscendo a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, per cui hanno immediatamente iniziato le ricerche dell’aggreditrice che è stata fermata poco dopo nelle vicinanze della chiesa. Nel corso della perquisizione personale era trovata in possesso del denaro rapinato poco prima, subito riconsegnato alla legittima proprietaria. Caricata a fatica sull’auto di servizio, la donna era accompagnata in Caserma “Spadaccino” dove, al termine degli accertamenti del caso e delle conseguenti formalità di rito, era dichiarata in arresto e successivamente condotta nel carcere di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.