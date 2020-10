Mini enduristi in gara a Casale

Casale Monferrato – Domenica 4 ottobre al parco della Cittadella, in Piazza d’Armi, a Casale il Motoclub Monferrato, con il patrocinio del Comune, organizzerà la terza prova del “Trofeo Mario Ferrero”, gara riservata ai giovani piloti di moto da fuoristrada dagli 8 ai 15 anni di età.

Il trofeo è l’evento italiano più importante per i giovani mini-enduristi in quanto permette il confronto tra i ragazzi delle regioni del Nord e Centro Italia. In abbinamento alla manifestazione quest’anno ci sarà anche il Campionato Italiano E-Bike Enduro con la partecipazione dei piloti che si sono distinti a livello mondiale nell’ambito enduristico come i pluri-titolati Stefano Passeri, Jarno Boano, Maurizio Micheluz e Thomas Oldrati. Sabato 3 ottobre, sempre sullo stesso tracciato, sarà svolto il corso Teorico Pratico aperto a tutti i giovani che vorranno provare a migliorare le proprie tecniche di guida grazie all’esperienza degli istruttori federali messi a disposizione dalla Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con il Motoclub Monferrato. Nel pomeriggio, a partire dalle due, i giovani di età inferiore ai 15 anni potranno partecipare con la propria moto e saranno seguiti per tutto il pomeriggio.