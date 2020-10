Oggi si insedia il Consiglio della nuova Camera di Commercio Alessandria – Asti

Alessandria – Finalmente, dopo anni di trattative, decreti e ricorsi, rischi di commissariamento, si è arrivati al traguardo di una Camera di Commercio comune delle province di Alessandria e Asti. Si insedia infatti oggi il nuovo consiglio direttivo. La seduta è iniziata alle 9,30 ad Alessandria sede dell’Associazione Cultura e Sviluppo, in piazza De André 76. È il primo punto della riforma che entro fine 2020 porterà da 7 a 4 il numero delle Camere di Commercio in Piemonte. Gli accorpamenti sono tra le Camere di Alessandria e Asti, Biella e Vercelli, con Novara e Vco, mentre Cuneo e Torino resteranno separate. L’accorpamento comporta l’azzeramento delle attuali giunte per arrivare a presidenze condivise. All’ordine del giorno la nomina, a scrutinio segreto del nuovo presidente che tutti indicano, salvo sorprese dell’ultimo minuto, in Gian Paolo Coscia (nella foto), ultimo presidente della Camera di Commercio di Alessandria. Nel consiglio (composto per un terzo da astigiani) anche l’ex presidente astigiano Erminio Goria insieme a Marco Giuseppe Reggio (Coldiretti), Pia Federica Bosca (Unione industriale), Samantha Panza (artigiani), Mauro Gandolfo Armando Meschia (commercio), Maurizio Caredio (trasporti), Pierfranco Marrandino (credito), Maurizio Serpentino (cooperative), Fabio Bosticco, Angelo Dabbene (liberi professionisti).