Calciatrici under 15 ad Ovada

Ovada – Per la prima volta ad Ovada ci sarà una formazione di giovani calciatrici iscritta a un torneo regionale: l’Under 15 delle Girls.

L’affrancamento dal nome maschile del club, l’anno scorso erano le Boys Ovada, è dunque avvenuto.

Rispetto al 2019, la sezione femminile del club ha raddoppiato nonostante il lockdown e la crisi che ha attanagliato le prime squadre di alcuni club della provincia. Le giovani ovadesi sfideranno Cit Turin, Femminile Juventus, Fossano, Onnisport, Real 999, Asti, Trofarello e Torino. Previsti anche dei derby perché nel campionato di calcio regionale Under 15 femminile sono iscritte Novese, Olimpia Solero, Quattordio e Alessandria. Storicamente il club ovadese di calcio femminile nacque da un’intuizione di Marco Albertelli che dal 2014 si dedica al football al femminile: fu lui a creare le condizioni per permettere a un manipolo di studentesse di Molare di dare un seguito alla vittoria ai campionati studenteschi di qualche anno fa. Il seguito fu immediato e l’anno passato le ragazze hanno partecipato a un campionato Esordienti misti. Ora il salto nella serie superiore.