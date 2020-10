Causa maltempo rinviata la partita Lavagnese – Casale

Casale Monferrato – Un altro incontro rinviato per il Casale Fbc. La partita di domani dei Nerostellati contro la Lavagnese in programma a Santa Margherita Ligure allo stadio “Broccardi” alle 15, indisponibile il “Riboli” di Lavagna per il rifacimento del tappeto erboso sintetico, e valida per la seconda giornata di andata del campionato di serie D girone A, è stata rinviata per le perduranti e avverse condizioni meteo in Liguria. Il match sarà recuperato mercoledì 28 ottobre alle 14:30. A questo punto la squadra di mister Francesco Buglio debutterà mercoledì 7 ottobre, alle tre del pomeriggio, al “Natal Palli” contro il Saluzzo, nella sfida valida per la terza giornata di andata che si disputerà nel previsto turno infrasettimanale.