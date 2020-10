Dal Comitato “10 Febbraio”: Governo e Parlamento si attivino per il recupero delle salme dei nostri connazionali infoibati dai comunisti

Il 1° settembre scorso, nella edizione delle 20:30 del Tg2, un servizio del giornalista Andrea Romoli ha documentato il ritrovamento della foiba di Kocevski Rog, in Slovenia.

Qui i miliziani comunisti jugoslavi gettarono centinaia di persone, sloveni e croati, molti dei quali giovani di 15-17 anni. Per questo è stata ribattezzata la “foiba dei ragazzi”.

Il giornalista ha anche intervistato Joze Dezman, presidente della commissione d’inchiesta statale sulle foibe della Slovenia, che ha parlato delle foibe in cui furono gettati, spesso ancora vivi, i triestini e i goriziani deportati dall’esercito di Tito.

“La Repubblica di Slovenia – ha dichiarato Dezman – ha censito tutte le fosse comuni esistenti nel Paese ed è pronta, se il governo italiano ne farà richiesta, a riesumare le salme che vi si trovano e a restituirle all’Italia”.

Alla luce di quanto dichiarato dallo storico sloveno, interviene il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Emanuele Merlino, che invita il Governo e il Parlamento italiani ad attivarsi.

“Chiediamo al Governo Nazionale e al Parlamento Italiano – dice Merlino – di attivare tutti i canali diplomatici affinché siano riesumate le salme dei nostri connazionali per donare loro, finalmente, una degna sepoltura. Inoltre, chiediamo siano effettuati, ove possibile, i rilievi scientifici sul DNA dei resti mortali degli infoibati, affinché sia dato un nome ad ogni salma ritrovata. Infine, chiediamo che nei pressi di ciascuna foiba o fossa comune, sia collocata una targa commemorativa e che ci sia un’idonea indicazione per l’individuazione di questi luoghi di martirio, dove trovarono la morte migliaia di nostri connazionali”.

