Dalla Prefettura di Alessandria: incontro martedì 6 ottobre per la sicurezza allo stadio di Casale M.

Il Prefetto ha convocato per martedì 6 ottobre p.v. un Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare alcune problematiche relative alla sicurezza dello stadio comunale “Natale Palli” di Casale Monferrato. Alla riunione è stata invitata anche la società calcistica. Nell’ambito dello stesso incontro verrà altresì esaminata la tematica concernente la sicurezza del Comune di Novi Ligure e su richiesta del Comune di Serravalle Scrivia ci sarà un incontro tra il Sindaco e le Forze dell’Ordine.