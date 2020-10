Domenica al Mocca i Grigi se la vedranno con l’Olbia

Alessandria – Dopo la sfida in Tim Cup l’Alessandria Calcio torna a concentrarsi sul campionato. Domenica la compagine grigia se la vedrà, al “Mocca”, con l’Olbia nel match valido per la seconda giornata di andata del campionato di serie C girone A.

A Gazzi e compagni servono i tre punti dopo il pareggio nel match d’esordio contro il Pistoia ma mister Gregucci dovrà fare a meno di Eusepi che sta scontando la squalifica dopo l’espulsione rimediata nell’amichevole con la Sampdoria circa due settimane fa. L’attaccante romano non sarà disponibile nemmeno per la sfida esterna al Lecco in programma mercoledì 7 ottobre, nel turno infrasettimanale. Mancherà anche Prestia ma sarà recuperato Cosenza. Si dovrà poi capire se Parodi e Pisseri saranno arruolabili dopo che hanno saltato la trasferta in Calabria: la sensazione è che sia l’esterno che il portiere siano stati tenuti precauzionalmente a riposo, la giornata di oggi e soprattutto la rifinitura di domani diranno qualcosa in più.

Riguardo Parodi contro i calabresi al suo posto a destra è stato impiegato Mora, questa potrebbe essere una soluzione nel caso l’ex Ternana dovesse dare forfait. Nelle amichevoli pre campionato in quella posizione era stato impiegato Casarini ma si trattava di una soluzione tampone. La parola d’ordine sarà turn over con uno sguardo sull’infrasettimanale di mercoledì sera a Lecco.

Capitolo mercato.

Le ultime indiscrezioni parlano di un possibile interessamento del club grigio per l’esterno sinistro d’attacco Marco Frediani, lo scorso anno nel girone B di serie C con la Sambenedettese con cui ha collezionato 24 presenze e 5 gol. L’affare, secondo le ultime voci di mercato, starebbe per andare in porto con il benestare del Parma, club di appartenenza del giocatore.

Tornando alla partita con l’Olbia e alla necessità di fare bottino pieno c’è pure la statistica dalla parte dei Grigi: in 11 partite giocate al “Moccagatta” non è mai uscito il segno “2” con 7 vittorie e 4 pareggi a favore dei mandrogni.

Contro l’Olbia si giocherà ovviamente a porte chiuse.