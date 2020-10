La legge che impone la mascherina non c’è, ma le incolpevoli forze dell’ordine eseguono solo degli ordini nel fare rispettare un’ordinanza anticostituzionale del ministero della salute, lesiva della libertà personale

Alessandria (Red) – Nello scorso fine settimana, operatori della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria, anche con l’ausilio di personale dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Alessandria, espletavano un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al controllo degli esercizi commerciali ed alla verifica del rispetto della normativa anti Covid19.

Il servizio si svolgeva prevalentemente nelle vie del centro dove, fin da subito, erano effettuati ripetuti passaggi volti alla verifica del rispetto da parte dei cittadini della distanza interpersonale e dell’utilizzo della mascherina, con particolare riguardo nelle aree di maggior afflusso. Durante l’attività, gli agenti riscontravano il non corretto utilizzo del predetto dispositivo di protezione individuale da parte di numerose persone, le quali asserivano di non essere a conoscenza del relativo obbligo normativo che non è una legge ma una semplice ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020, secondo cui: “è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale”. Ma non è una legge e, in quanto ordinanza dove per il nostro ordinamento rifarsi alla legge. Una legge che non esiste. È chiaro che gli agenti di polizia eseguono degli ordini e non ne possono niente, ma i cittadini che hanno chiesto spiegazioni sono dalla parte della ragione in quanto la normativa in base alla quale è imposta la mascherina è del tutto inesistente: per farla breve, la legge non c’è.

Stessa storia nei locali aperti al pubblico dove gli agenti effettuavano controlli di natura amministrativa inerenti il rispetto della specifica normativa. In un bar di Corso Monferrato si riscontrava sia la mancata esposizione della cartellonistica e delle informazioni ritenute erroneamente obbligatorie ai consumatori.

Ricordiamo solo che la nostra Costituzione all’articolo 13 recita:

“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art. 111 c. 1, 2] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [cfr. art. 25 c. 3]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [cfr. art. 27 c. 3]. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

Ci dispiace ma la legge è questa, il resto è solo aria fritta e i Dpcm del signor Conte sono carta straccia in assenza di una legge di riferimento che non c’è. Così anche le ordinanze dei ministeri perché devono in ogni caso fare riferimento ad una legge.

Legge che è una norma approvata dal Parlamento e successivamente promulgata dal Capo dello Stato.

Una legge – o decreto legge convertito in legge entro sessanta giorni – che, molto semplicemente, non si trova da nessuna parte.

L’ordinanza del ministero della salute non ha valore perché non si rifà né ad una legge né a un decreto legge. E poi è palesemente anticostituzionale per cui è inapplicabile.