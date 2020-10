Lutto nel mondo del calcio novese

Novi Ligure – Calcio novese in lutto. Ieri notte è scomparso, all’età di 61 anni, all’ospedale San Giacomo per le conseguenze legate a problemi cardiaci Giuseppe Ferretti, tecnico della Tiger Novi (nella foto), compagine calcistica che milita in Terza Categoria. Ferretti, personaggio molto conosciuto a Novi Ligure e dintorni, in passato aveva anche lavorato al Villaromagnano, al San Giuliano e all’Audax Orione. La Tiger Novi ha sospeso gli allenamenti di tutte le formazioni. Anche le partite in programma questo fine settimana sono state rinviate. Domenica la prima squadra avrebbe dovuto debuttare nel campionato di Terza Categoria, in trasferta, contro il Predosa.