Nascondeva quattro chili di cocaina nel bagagliaio e uno in casa: arrestato insieme alla compagna

Valenza – Nel primo pomeriggio di ieri un uomo stava armeggiando dentro il bagagliaio di un’utilitaria parcheggiata in Viale Dante, ma in quel momento passava una pattuglia dei Carabinieri che si sono insospettiti e si sono avvicinati. Scesi dall’auto di servizio hanno chiesto spiegazioni all’uomo, che abita nel palazzo di fronte, e nel frattempo perquisivano il bagagliaio dell’auto notando che sotto il vano della ruota di scorta era stato ricavato un sottofondo, accessibile dall’abitacolo, dove erano nascosti quattro panetti di cocaina del peso di un chilo l’uno. A questo punto gli uomini della Benemerita decidevano di verificare se l’uomo, un siciliano sui trent’anni con pregiudizi di polizia, residente in città, avesse altra droga anche in casa e procedevano alla perquisizione domiciliare grazie alla quale erano trovati un altro panetto da un chilo di cocaina, tre panetti di marijuana del peso complessivo di tre etti e la somma in denaro contante di ventimila euro. A questo punto scattavano le manette per l’uomo e per la sua compagna, 24 anni di Valenza, che devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La donna finiva in carcere nella sezione femminile del carcere di Vercelli, mentre l’uomo finiva in carcere ad Alessandria. Entrambi sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti ritengono che l’ingente quantitativo di cocaina sequestrata, circa cinque chili in tutto, fosse destinato allo spaccio nelle zone di Valenza e Alessandria.