OK, entro i limiti, per il C604 alla Solvay di Spinetta

Alessandria – La direzione Ambiente e Pianificazione Ambientale dell’assessorato Ambiente della Provincia di Alessandria ha concesso s Solvay di Spinetta Marengo l’estensione della “produzione e uso” del C6O4 entro il 2020. L’impianto produce già questa sostanza, anche se in via sperimentale, mentre per scendere a 0,5/l sono stati concessi 36 mesi, per cui la multinazionale dovrà adeguare l’impianto di trattamento delle acque di scarico. Si tratta di sostanze chimiche di sintesi utilizzate principalmente per rendere resistenti ai grassi e all’acqua vari materiali come tessuti, tappeti, carta, rivestimenti per contenitori di alimenti. Possono essere trovate nell’aria, nel suolo e nell’acqua in relazione a produzione, uso e smaltimento dei prodotti che li contengono, hanno elevata persistenza nell’ambiente, che possono essere trasportati a distanza dall’acqua; se presenti nell’aria lentamente ricadono sul suolo in un tempo stimato di giorni o settimane. Tra le possibili vie di assorbimento da parte dell’organismo umano, la via orale, tramite consumo di acqua potabile ed alimenti, è di gran lunga la più frequente, più rari l’inalazione di aria contaminata o il contatto di polvere o suolo contaminato. Forte il dissenso, a proposito di questa concessione, da parte degli ambientalisti che hanno organizzato un sit in davanti alla sede della Provincia in Via Galimberti.