Pallacanestro: impegnativo test della Novipiù contro l’Omegna

Casale Monferrato – Primo test sul campo per la Novipiù JB Monferrato in vista dell’inizio del campionato di serie A2 di pallacanestro. Domani pomeriggio, alle sei al “Palaferraris” a porte chiuse, Martinoni e compagni affronteranno la Fulgor Paffoni Omegna, squadra che mercoledì scorso ha impegnato in amichevole la Reale Mutua Torino, prossima avversaria dei monferrini in Supercoppa LNP, tenendole testa fino alla fine del terzo quarto. La sfida tra Novipiù e Omegna, come tutte le amichevoli precampionato, sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della JBM.