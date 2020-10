Dal Milan ai Grigi un altro difensore

Alessandria – Dopo l’attacco, con l’arrivo di Frediani dalla Sambenedettese, anche la difesa dell’Alessandria Calcio si rinforza. È, infatti, stato comunicato ufficialmente, stamane, l’arrivo del difensore Gabriele Bellodi, vent’anni, cresciuto nel Milan, club da cui arriva con la formula del trasferimento a titolo temporaneo biennale con opzione dell’Alessandria e contropzione dei Rossoneri.

Per lui la scorsa stagione due presenze in B con il Crotone e l’anno prima trenta partite con l’Olbia nel girone A di serie C.