È arrivato il nuovo comandante della compagnia carabinieri di Novi

Novi Ligure – Cambio della guardia al vertice della compagnia carabinieri di Novi: se ne va la capitana Marzia La Piana e arriva il capitano Federico Smerieri, 45 anni, originario di Piacenza, sposato e padre di due figlie. Laureato in Giurisprudenza alla Cattolica di Milano, ha iniziato la carriera da ausiliario, diventando ufficiale nel 2005 operando all’ufficio legislazione del comando generale. Nel 2008 è diventato comandante del nucleo operativo radiomobile alla compagnia di Lodi. Tra il 2013 e il 2014 è stato in forza all’agenzia nazionale di Milano per i beni confiscati alla criminalità organizzata. Successivamente ha assunto il comando della 5a sezione del nucleo investigativo di Milano.