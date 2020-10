Gazzarra Sardinopiddina a Catania contro Salvini (Video)

Catanie – “Leghista, fascista, sei il primo della lista”: Sardine e Piddini tornano agli slogan di 50 anni fa, e sono messi male, molto male. Hanno dimostrato il loro malessere urlando, sbraitando, dando fuoco alla bandiera della lega. Una ragazza urlava talmente da isterica che sembrava una gallina spaventata. Tutto questo è successo alla manifestazione della Rete “Mai con Salvini” (Sardine) in Piazza Trento a Catania. C’era anche il Pd catanese che aveva annunciato la sua partecipazione. Urla, insulti e bandiere bruciate: pochi manifestanti ma tutti squinternati. Se ci fossero davvero i fascisti, in cinque minuti a suon di manganellate li avrebbero spazzati via. Ma i fascisti per fortuna non ci sono più e restano quattro idioti a urlare cose di cui non conoscono neppure il significato.

Vedere video sotto

Centri sociali e clandestini bruciano la bandiera della Lega e minacciano: "Lega brucia! Leghista fascista sei il primo della lista." #RadioSavana pic.twitter.com/PZmTqqFRA1 — RadioSavana (@RadioSavana) October 3, 2020