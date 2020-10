I Leoncelli si riscattano davanti al loro pubblico

Tortona (Hsl Derthona 2 – Sestri Levante 1) – Prima vittoria per l’Hsl Derthona nel campionato di serie D girone A, seconda giornata di andata. Al “Fausto Coppi”, oggi pomeriggio, i Leoncelli si sono imposti per 2-1 sul Sestri Levante trovando, dunque, il pronto riscatto dopo la pesante sconfitta esterna, 4-0, in casa della Caronnese domenica scorsa. Per i liguri, invece, un ko arrivato dopo l’esordio vincente dello scorso fine settimana con il Città di Varese.

Tutti nel primo tempo i gol.

Ad aprire le danze sono stati proprio i Bianconeri tortonesi con la rete messa a segno da Fabio Concas, al 22’, che sfrutta al meglio il perfetto assist di Lipani e con un pallonetto batte l’incolpevole Scuccimarra.

In precedenza il Derthona era andato vicino al gol prima con Spoto, 5’, poi con Palazzo, 20’.

Al 26’ il raddoppio della squadra allenata da mister Pellegrini: dopo un’azione personale innescata a centrocampo, Manasiev batte l’estremo difensore dei liguri con un gran sinistro da fuori area.

Al 28’ il Sestri Levante accorcia le distanze con Buso su assist di Cirrincione.

Nella ripresa Derthona vicino al tris al 10’ con Spoto che mette Palazzo tutto solo davanti a Scuccimarra ma la conclusione del numero 10 dei Leoncelli è deviata sulla linea di porta da Contipelli.

I Rossoblu del Sestri Levante si rendono, poi, pericolosi in due occasioni: al 22’ e al 39’ ma in entrambi i casi il portiere del Derthona, Teti, si fa trovare pronto.

Il match, poi, cala di ritmo, non fa registrare altre azioni degne di nota e al triplice fischio il Derthona ottiene i primi tre punti in serie D. Una giornata di festa, per il risultato ottenuto sul campo, funestata dalla notizia, apparsa sul profilo social del club, della scomparsa del padre del presidente dell’Hsl Derthona, Fabio Toso.

In classifica i Leoncelli salgono a quota tre punti in coabitazione con Caronnese, Sestri Levante, Gozzano, Pont Donnaz e Fossano.

HSL Derthona (4-3-3): Teti; Gualtieri (43′ st Martello), Magnè, Pagano, Cirio (37′ st Maggi); Manasiev, Lipani, Kanteh; Concas, Spoto (28′ st Bojardi), Palazzo (34′ st David). A disp. Rosti, Roncati, Gueye, Maione, Draghetti. All. Pellegrini

Sestri Levante (3-5-2): Scuccimarra; Grea, Pane, Contipelli; Cirrincione, Bianchi, Selvatico, Chella, Buffo; Cuneo (28′ st Ferretti), Buso. A disp. Ferrari, Iurato, Lai, Marrale, Puricelli, Cavalli, Croci, Mazzali. All. Ruvo.

Arbitro: Natilla di Molfetta.

Gol: pt 22′ Concas, 26′ Manasiev, 28′ Buso.

Corner: 8-0.

Recuperi: 0+4.

Note: nessun ammonito. Partita a porte chiuse, presente in tribuna fra gli addetti ai lavori il ds dell’Alessandria Artico.