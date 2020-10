La vecchia Cerutti di Casale è stata dichiarata fallita

Vercelli – Dopo che il Tribunale aveva autorizzato la costituzione della newco Gruppo Cerutti Srl in seguito alle istanze depositate da Officine Meccaniche G. Cerutti Spa di Casale e Cerutti Packaging Equipment Spa di Vercelli, per cui l’attività produttiva è partita lunedì a Casale, la storica società Officine Meccaniche Giovanni Cerutti è stata dichiarata fallita. Giudice delegato Elisa Trotta, curatori Salvatore Sanzo e Ignazio Arcuri, entrambi con studio a Milano. Il 28 gennaio 2021 l’udienza per l’esame dello stato passivo.