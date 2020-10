Catania – Il pm Andrea Bonomo ha chiesto al Gup Nunzio Sarpietro l’archiviazione per il reato di sequestro di persona aggravato nei confronti di Matteo Salvini. Ora il rinvio a giudizio da parte del Gup diventa piuttosto improbabile, anche se non impossibile: ci sono stati casi in cui il Gup ha rinviato a giudizio nonostante le richieste del pm, anche se non è la normale prassi giudiziaria.