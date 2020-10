Teppistelli scatenati compiono raid e poi mangiano merendine e bevono Coca Cola

Alessandria (Andrea Guenna) – Ai miei tempi se facevi una cavolata c’era tuo padre che ti dava due calci nel culo e tu la piantavi lì. Oggi è il figlio che da due calci nel culo al padre e non la pianta lì. Sarà perché la scuola è piena di donne che hanno un atteggiamento materno se non addirittura da crocerossina, per cui sono sempre inclini al perdono, mentre servirebbero degli insegnanti maschi (ce ne sono ancora?) che usino il pugno di ferro e facciano rispettare le regole. Ciò proprio perché l’educazione a casa non la insegna più nessuno e i figli come tutor (non è inglese ma latino e si legge come è scritto) hanno la Tv. Vedono delle idiozie infarcite di violenza e poi si immedesimano nel protagonista del cartone animato per cui, quando escono, finiscono nel branco di sfasciacarrozze che rompono continuamente gli ammennicoli a tutti. Per questi mocciosi tanto ignoranti quanto viziati, farebbe bene un po’ di collegio in stile britannico, per cui le cose, se uno non le capisce con le buone, le capisce con le cattive, e i calci nel culo se li prende lui, finalmente. E se li tiene anche.

Scrivo questo poiché l’altra notte alcuni teppistelli hanno pensato bene di mettere a soqquadro alcuni uffici della Asl di Via Papa Giovanni, forse nella speranza di trovare denaro. I soldi non li hanno trovati e allora si sono sfogati con le merendine per cui hanno sfasciato due macchinette distributrici che hanno saccheggiato. Speriamo che gli sia venuta la dissenteria. Stessa storia ad Acqui Terme dove altri minorenni sciagurati hanno devastato il centro congressi di Zona Bagni. Sugli impianti imbrattati col grasso per le manutenzioni sono rimaste impronte di piccole mani, che dimostrano senza ombra di dubbio che i visitatori erano ragazzini minorenni. Sul retro della struttura sono state trovate bottigliette di Coca Cola e altre bibite oltre a confezioni vuote di tortine e merendine varie. Anche in questo caso auguriamo loro di aver preso la dissenteria. Alla fine restano i danni arrecati alla struttura che avrà bisogno di una rimessa in pristino a spese dei cittadini.