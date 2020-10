Da “Cambiamo!” Roma: causa maltempo usare conversione decreto agosto per intervenire subito

“Nelle scorse ore il Piemonte è stato nuovamente colpito da fenomeni di maltempo eccezionali per portata, ma purtroppo sempre più frequenti. Fenomeni rispetto alla cui gestione sarà necessario un intervento strutturale che dovrà essere declinato anche attraverso il Recovery Fund. Ora, però, bisogna fare fronte alla fase emergenziale e dare risposte rapide e concrete ai cittadini”. È quanto dichiara il Senatore e Segretario nazionale di Cambiamo, Massimo Berutti, che prosegue: “Hanno fatto benissimo i Presidenti Cirio e Toti a chiedere subito lo stato di emergenza per le calamità. Mentre quella richiesta seguirà il proprio iter, dobbiamo però utilizzare anche le altre opportunità di intervento. Per questo propongo di usare la conversione del decreto agosto calendarizzata per questa settimana in Senato per un intervento ancor più immediato. Su quel testo – prosegue Berutti – ho presentato anche un emendamento per far fronte ai danni del maltempo che nei primi giorni di agosto aveva colpito Alessandria e l’alessandrino. Una scelta nata in accordo con gli attori del territorio che può essere ampliata a favore di tutto il Piemonte, che sta vivendo un momento di grande difficoltà. Il mio auspicio è che la maggioranza non si tiri indietro nel sostenere una occasione concreta e di buon senso per dare risposte a cittadini e imprese”.