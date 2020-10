È mancata ieri sera la signora Elmina Gaggino, mamma del presidente di Finpiemonte Roberto Molina

Alessandria – Si è spenta cristianamente e serenamente ieri sera alle nove nella sua casa di Castellazzo Bormida la signora Elmina Gaggino, molto conosciuta anche ad Alessandria in quanto per anni è stata una funzionaria della Procura della Repubblica. Aveva 87 anni e da mesi soffriva di una forma di polmonite nosocomiale acquisita in ospedale (HAP) durante un breve ricovero a gennaio. Fervente cattolica, ha dedicato la sua vita alla beneficenza e all’aiuto dei meno fortunati. A soli 15 anni, nel 1948, iniziò la sua attività benemerita nella parrocchia del paese. Qualche anno dopo entrava nella Democrazia Cristiana divenendo subito una funzionaria del comitato provinciale. Molto conosciuta e stimata in ambito politico, ha collaborato a livello nazionale con l’onorevole Adolfo Sarti e con l’onorevole Massimiliano Cencelli, e qui da noi con l’onorevole Renzo Patria. La signora Gaggino era la mamma del presidente di Finpiemonte Roberto Molina, direttore di gabinetto del sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco dal 2017 al 2019, nonché procuratore della Banca Popolare di Novara ed oggi Bpm. All’amico Molina, i giornalisti di Alessandria Oggi, vicini nel dolore, porgono le più sentite condoglianze.