Hockey Monleale ottiene un punto importante contro il Cittadella

Cittadella – Ancora una prova convincente per l’Hockey Monleale che ieri sera, terza di campionato di serie A1, ha ottenuto un punto importante in casa di un Cittadella influenzato forse dai troppi penalty capitati nel corso del match. Grande mole di lavoro per entrambi i portieri che vedono Monleale vincere per 31 tiri a 27, e grande mole di lavoro per gli atleti che sino alla fine hanno giocato una partita molto veloce e combattuta. È il Monleale ad andare in vantaggio in Power play con capitan Faravelli che segna la prima rete con un tunnel al portiere del Cittadella mandando le squadre a riposo con i tortonesi in vantaggio. Nella ripresa però il Cittadella non ci sta e subito a ruota in power pareggia con rete di Tiatto. La parità, però, non basta al Monleale che con bella azione segna la rete del vantaggio ad opera di Marco Oddone su assist di Pagani andando sul 2 a 1.

Ma il Cittadella è squadra ostica è trova il pareggio a quattro minuti dal termine dei tempi regolamentari.

All’over time Cittadella segna la rete del 3 a 2 e chiude l’ incontro. Per Monleale un altro punto importante in classifica.

Mercoledì 7 ottobre il prossimo impegno dei tortonesi allenati da coach Massimo Zagni che se la vedranno in casa, a porte chiuse, contro Milano Quanta.