Il bilancio del Calcio Minore

Alessandria – Domenica di alti e bassi per la compagini calcistiche della provincia di Alessandria impegnate nei tornei minori, seconda giornata di andata.

In Eccellenza, girone B, male sia Acqui che Castellazzo. I termali allenati da mister Arturo Merlo si sono arresi per 3-1 fuori casa contro l’Asti mentre i Biancoverdi allenati da mister Adamo sono incappati nella loro seconda sconfitta consecutiva cedendo le armi per 2-0 in casa del Pinerolo.

In Promozione, girone D, bene sia Valenzana Mado che Novese impegnate entrambe in due derby. Gli Orafi hanno battuto per 3-2 la Gaviese mentre i Biancocelesti allenati da mister Greco hanno trovato i loro primi tre punti battendo per 2-0, fuori casa, i casalesi dello Stay O Party.