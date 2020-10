Poker mandrogno mette Ko l’Olbia

Alessandria (Alessandria 4 – Olbia 1) – Buona la prima al “Mocca” per l’Alessandria che cala un poker contro l’Olbia e ottiene i suoi primi tre punti alla seconda giornata del campionato di serie C girone A.

Gregucci ritrova Parodi dal 1′ e sceglie una difesa esperta, con Blondett, Cosenza e Scognamillo, concedendo un turno di riposo a Macchioni, in panchina con il nuovo arrivo Bellodi. Chiarello torna trequartista alle spalle di Corazza e Arrighini. Eusepi in tribuna insieme a Frediani

Grigi subito in avanti al 15’: percussione a sinistra di Celia che vince un contrasto e mette in mezzo per la deviazione di Corazza, al volo nell’angolino alto dove Tornaghi non può arrivare.

Al 17’ l’Alessandria colpisce la traversa con Blondett che impatta di testa e colpisce la parte superiore del legno a Tornaghi ancora una volta battuto.

Al 23’ Olbia vicino al gol con Pennington che colpisce a botta sicura, su cross di Emerson. Crisanto blocca.

Al 45’ ancora i sardi vicini al gol con Gagliano la cui deviazione passa di poco sopra l’incrocio dei pali.

La prima frazione si conclude sull’1-0 per i piemontesi che hanno, comunque, sofferto nei minuti finali le incursioni dell’undici allenato da mister Canzi.

Nella ripresa l’Alessandria trova il raddoppio, al 2’, ad opera, però, di un autogol di Emerson che passa palla a Tornaghi il quale controlla malamente la sfera. La palla colpisce il palo, rientra in campo e colpisce in volto l’estremo difensore proteso in tuffo.

Al 10’ Alessandria vicina al tris con Corazza che colpisce il palo dopo un tiro al limite dell’area di rigore.

Al 13’ l’Olbia accorcia le distanze grazie alla rete di Pennington sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Al 21’ l’Alessandria cala il tris con Arrighini che, servito benissimo da Rubin, infila Tornaghi per la terza volta.

Passano una manciata di secondi e per i Grigi il poker è servito grazie alla doppietta di Corazza.

Nei minuti finali traversa dell’Olbia con Cocco sugli sviluppi di una punizione, al 47’, mentre poco prima, al 45’, l’Alessandria va vicina al quinto gol con Rubin che sfiora la traversa su passaggio di Casarini.

Dopo 4’ di recupero arriva il triplice fischio del signor Maggio di Lodi. Per l’Alessandria i primi tre punti in classifica con una prova, nel complesso, più che convincente.

Alessandria (3-4-1-2): Crisanto; Blondett, Cosenza, Scognamillo; Parodi (1’st Mora), Casarini, Suljic, Celia (19’st Rubin); Chiarello (36’st Di Quinzio); Corazza, Arrighini (36’st Poppa). A disp.: Baschiazzorre, Gazzi, Macchioni, Bellodi, Cosma. All.: Gregucci

Olbia (3-4-1-2): Tornaghi; Pisano, Emerson, Altare; Arboleda (33’st Demarcus), Pennington (19’t Marigosu), La Rosa, Doratiotto; Lella 1’st Biancu); Cocco, Gagliano (19’st King Udoh). A disp.: Van Der Wandt, Dalla Bernardina; Cadili, Pitzalis, , Cossu. All.: Canzi

Arbitro: Maggio di Lodi

Gol: pt 15′ Corazza; st 2′ Tornaghi (autorete), 13′ Pennington, 21′ Arrighini, 22′ Corazza

Ammoniti: Emerson per proteste, Suljic per gioco falloso

Corner: 7-6

Recuperi: 0+4

Note: Cielo coperto, terreno in buone condizioni. Porte chiuse.