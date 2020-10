Ballottaggio: Valenza torna al centrodestra per 23 voti

Valenza – La capitale dell’oro ha il suo nuovo sindaco. Dopo un serratissimo testa a testa, al termine del ballottaggio che si è tenuto oggi pomeriggio, è tornata in mano al centro destra grazie alla vittoria di Maurizio Oddone della Lega, che si è imposto per un pugno di voti su Luca Ballerini candidato del centrosinistra. 3.999 (50,16%) i voti andati a Oddone, 3.976 (49,86%) quelli andati a Ballerini. 23 voti dividono i due candidati per una vittoria sul filo di lana che consegna un’altra città dell’Alessandrino in mano al centrodestra con partito di riferimento la Lega Nord, dopo Alessandria, Novi Ligure e Tortona.

“Felice per il risultato – ha detto a caldo Maurizio Oddone – ma felice anche per tutti coloro che hanno lavorato alla campagna elettorale. I valenzani hanno votato il cambiamento e proprio sul cambiamento per dare una svolta decisa ci metteremo a lavorare dal giorno stesso dell’insediamento. Non prenderò nomi esterni – ha concluso il nuovo primo cittadino – ma pescheremo da chi si è esposto. Proveremo a mettere a posto ciò che a Valenza non va bene. Anche se i primissimi giorni andremo a Torino per combattere a favore del Mauriziano”.

Le schede nulle, secondo i dati del Comune, dovrebbero essere 102, tredici le contestate non assegnate. Non è escluso che la coalizione sconfitta chieda un riconteggio.