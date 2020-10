Ottimo fine settimana per il Triathlon Alessandria grazie a Marta Menditto

Molveno – Buona prova per Marta Menditto, portacolori delle Frecce Bianche Triathlon Alessandria, ieri a Molveno, in Trentino, nella short track, specialità X Terra femminile. L’atleta alessandrina, seconda alle qualificazioni, ha vinto in rimonta su Sandra Mairhofer. In gara la Menditto ha annullato il gap sulla Mairhofer prima nei 400 metri a nuoto, poi nel giro in bici e, infine, nei due chilometri e mezzo di corsa. Aggancio, sorpasso e braccia alzate sotto lo striscione dell’arrivo con 5 secondi di vantaggio sulla rivale.

“Ho scelto la tattica giusta, ho pensato che non avevo alternative: dovevo andare a prenderla perché in un arrivo in volata sarei stata svantaggiata – il commento della Menditto a fine gara – è stata una bellissima gara, mi sono divertita”. Bene anche l’altra atleta delle Frecce Bianche Triathlon, Martina Stanchi, che ha chiuso al sesto posto.