Ci ha lasciati Carla Nespolo, una grande donna della sinistra italiana

Roma – Dopo una lunga malattia si è spenta stanotte a 77 anni, nella sua casa di Roma, Carla Nespolo, insegnante e parlamentare del Pci prima e del Pds poi. Alessandrina di adozione, era nata a Novara il 4 marzo del 1943 da una famiglia di tradizione socialista. Il 3 novembre 2017, dopo esserne stata a lungo vice-presidente, è stata eletta Presidente nazionale dell’associazione Anpi, primo presidente eletto a questa carica a non aver fatto il partigiano e prima donna. Esponente per decenni della sinistra alessandrina, senatrice e anima del Partito comunista prima e poi dei Ds, nonostante la malattia era sempre in prima fila in tutte le manifestazioni. È stata in piazza anche per sostenere il movimento delle Sardine Alessandrine.

“Con immenso dolore – si legge nel messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dell’Anpi -, comunichiamo la scomparsa della nostra amatissima presidente nazionale. Lascia un vuoto profondissimo in tutta l’Anpi che Carla ha guidato con grande sapienza, passione, intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin dalla sua nascita. Non dimenticheremo mai il suo affetto nei confronti di tutti noi, la sua presenza continua anche negli ultimi mesi, durissimi, della malattia. Ciao comandante”.

Pur non essendo d’accordo con molti contenuti portati avanti dalla politica della sinistra italiana e pur essendo molto critici sulla guerra partigiana messa in atto dalle squadre comuniste, avendo conosciuto personalmente la professoressa Nespolo, il direttore e i giornalisti di Alessandria Oggi ne ricordano commossi la grande statura morale e la grande onestà intellettuale. Carla Nespolo è stata una grande donna, vera difenditrice dei valori di Libertà e di Tolleranza che noi liberali riteniamo indispensabili per la migliore convivenza civile possibile.

Ai parenti della signora Nespolo, come agli amici del PD e ai vecchi comunisti – coi quali, soprattutto il nostro direttore si è sempre confrontato con franchezza – va il sentimento del più profondo cordoglio della redazione di Alessandria Oggi.