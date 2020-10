L’Alessandria Volley è pronta per l’avventura in Serie C

Alessandria – Tutto pronto in casa Alessandria Volley in vista della prossima stagione. Le alessandrine si schiereranno ai nastri di partenza del campionato di serie C femminile con un gruppo di ragazze giovani, quasi tutte ventenni, ma con alle spalle già alcune importanti esperienze.

Il gruppo si sta allenando dal mese di agosto agli ordini del coach Ernesto Volpara e del preparatore atletico Giorgio Oberti.

Riconfermata la squadra composta dalle centrali Arianna Bernagozzi e Martina Ronzi, dalle bande Alessia Comandini, Matilde Furegato, Doris Kokoshi, Camilla Pagano, dall’opposto Romina Marku, dalle palleggiatrici Silvia Rinaldi e Giulia Ponzano e dai liberi Eleonora Papillo e Chiara Cazzulo che hanno fatto anche parte, negli scorsi anni, oltre che dei team delle Under giovanili anche del progetto Evo di serie D o serie C.

A completare la rosa i ritorni della palleggiatrice Martina Demagistris, ventidue anni, lo scorso anno in serie C a Tromello, e della centrale Melissa Franzin, ventuno anni,ultimo campionato nelle file della Lyons Pozzolo.

“Abbiamo deciso di intraprendere un campionato di serie C Femminile sotto la bandiera dell’Alessandria Volley in quanto era giunto il momento di permettere ad un nostro gruppo di atlete molto giovani, che nella passata stagione hanno disputato il campionato di serie D come progetto Evo Volley, di vivere una importante esperienza formativa in un campionato molto impegnativo – ha spiegato il presidente Mauro Bernagozzi – la scelta è stata fatta inserendola in un contesto più ampio. Abbiamo creato un gruppo altrettanto giovane, che disputerà i campionati under 17 e 1^ divisione, affidato ad un team tecnico di valore Marco Jus Ruscigni e Marcello Ferrari con la presenza del Direttore Tecnico Massimo Lotta per effettuare un percorso di crescita esponenziale che potrebbe anche sfociare in debutti di under 17 nel campionato di serie C”.

“Sicuramente voglio ringraziare la Società per l’opportunità che mi è stata concessa e tutto lo staff tecnico-dirigenziale che ci sta affiancando effettuando un lavoro eccezionale – le parole di coach Volpara – il gruppo affidatomi è sicuramente molto giovane e per a quasi totalità delle atlete in rosa sarà la prima probante ed impegnativa esperienza. Ma noi tutti, società e tecnici, crediamo molto in questo gruppo non solo per il presente ma anche e soprattutto in prospettiva. Stiamo lavorando duramente ormai da oltre 2 mesi non solo sotto l’aspetto tecnico e tattico ma anche sotto l’aspetto atletico e fisico grazie al lavoro programmato e svolto dal nostro preparatore atletico Giorgio Oberti”.