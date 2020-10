Nordafricani pestano e umiliano un disabile italiano (video)

Verona – È avvilente documentare ancora una volta, l’ennesima, qual è la situazione in Italia per quanto riguarda le fasce basse della popolazione. Ci riferiamo a quelli che sbarcano il lunario, ai milioni di poveri, ai barboni, ai disabili che per giunta sono anche poveri come l’uomo, un fratello italiano, uno di noi, che stava alla stazione senza dare fastidio a nessuno quando è arrivato un branco di giovani immigrati, evidentemente africani, che hanno iniziato a circondarlo e poi lo hanno malmenato. A vedere certe scene sale il sangue agli occhi, ma presto arriva la tristezza per una nazione, come la nostra, che è la più bella del mondo, eppure è derisa, aggredita, con migranti nigeriani – sono dati reali delle questure italiane – che stanno dominando la malavita a tutti i livelli, con migliaia di spacciatori piccoli e grandi che stanno rovinando i nostri ragazzi. Perché, come è noto a tutti, sono le mele marce a far marcire l’intero cesto. Ne basta una. E loro sono giù troppi. Nel video si vede un povero disabile, a casa sua, che ha dovuto subire l’umiliazione di certi ceffi che sono venuti, non per lavorare o studiare, ma fare quello che vogliono e che è – smettiamo di essere ipocriti – è sotto gli occhi di tutti, nonostante il perbenismo strappalacrime della sinistra che vede in questi immigrati nullafacenti delle risorse. Noi facciamo i cronisti da decine di anni e più in là di quello che facciamo non ci è dato fare, ma siamo anche italiani, italiani che amano profondamente e in modo struggente la loro patria, per cui ci dispiace molto vederla ridotta così solo perché il Pd e i post comunisti, che dell’Italia, evidentemente non gliene frega un fico secco, devono recuperare la colossale emorragia di voti che li sta facendo scomparire e con lo ius soli ed altri stratagemmi del genere, degni di personaggi miserabili, blandendo gli immigrati li fanno votare a sinistra per recuperare un consenso che hanno perso. È una vergogna, ma la sinistra ci ha abituato ormai a queste nefandezze di cui si rende conto ma che giustifica in nome di obiettivi elettorali e che machiavellicamente è pronta a sacrificare tutto pur di far vincere un’ideologia frusta, che ha solo fatto milioni di morti ed altrettanti milioni di morti di fame. Così il Pd si appresta ad abrogare il “Decreto Pamela” che eliminava la famigerata protezione umanitaria ai nigeriani come Oseghale e Kabobo. Per quanto ci riguarda la protezione a questo povero disabile è arrivata da un altro italiano, un patriota che si è frapposto tra la vittima e i suoi vigliacchi carnefici proprio quando il video è finito.

Sotto, il video