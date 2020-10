Per i Grigi arriva un rinforzo in porta: Luca Crosta dalle giovanili del Milan

Alessandria – L’Alessandria Calcio è corsa subito ai ripari dopo l’infortunio occorso al portiere Matteo Pisseri, che dovrà stare lontano dal campo per almeno due settimane. Il club piemontese ha, infatti, annunciato nel pomeriggio l’ingaggio dell’estremo difensore Luca Crosta, ventidue anni, che ha sottoscritto con i Grigi un contratto fino al 30 giugno 2021. Cresciuto nelle giovanili del Milan, Crosta è poi passato a quelle del Cagliari, dove ha fatto il suo esordio in serie A il 28 maggio 2017 proprio contro i Rossoneri. Successivamente è passato all’Olbia, dove ha raccolto venti presenze complessive in un campionato e mezzo. Ha chiuso la scorsa stagione con la maglia del Renate senza, però, essere mai stato schierato. In carriera Crosta ha vestito anche la maglia della Nazionale, collezionando tre presenze con l’Under 15 e due con l’Under 16.