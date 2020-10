Per le piogge insistenti è crollato il campanile della chiesa di San Biagio a Lu Cuccaro

Lu Cuccaro Monferrato – Ieri sera intorno alle 8 e mezzo è crollato il campanile della chiesa di San Biagio che risale al XV secolo, ora adibita a deposito. Fortunatamente il crollo non ha provocato conseguenze alle persone in quanto la strada era stata chiusa al traffico e interdetta ai pedoni a causa delle piogge torrenziali che avevano già causato la caduta di alcuni calcinacci dallo stesso campanile. La chiesa, testimonianza della presenza d’una Confraternita di Disciplinanti, probabile filiazione dal movimento dell’osservanza francescana, è attestata dal 1491. Nel 1502 la chiesa, che vantava la presenza di un prestigioso altare di marmo e di un organo molto antico, era anche un oratorio nel quale si radunavano i laici per cantare i salmi, dare inizio a processioni penitenziali e organizzare opere di carità.

In seguito la chiesa fu ceduta ai privati.

Benché attualmente non sia più patrimonio della Curia di Casale e non svolga più la sua funzione ecclesiastica, l’edificio conserva al suo interno tracce di stucchi e dipinti di grande pregio.

Sul lato sinistro è inoltre presente un vicolo di struttura medievale, antico collegamento tra le mura difensive e il centro abitato.

Non resta che la speranza di un pronto recupero della struttura con la riedificazione del campanile, per restituire a Lu un monumento di grande pregio che si aggiunge alle bellezze naturali del bel Comune monferrino.

Foto tratta da Telecity News 24