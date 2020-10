Si allunga la panchina dell’infermeria dei Grigi

Alessandria – Dopo il difensore Prestia un altro giocatore dell’Alessandria Calcio dovrà stare fermo per almeno due settimane causa infortunio. Si tratta del portiere Matteo Pisseri che ha rimediato una lesione di primo grado al retto anteriore della gamba sinistra con tempi di recupero intorno ai venticinque giorni.

Pisseri aveva avuto già alcuni problemi nella gara di Pistoia e ieri non è sceso in campo nella sfida casalinga contro l’Olbia vinta per 4-1.

Il giocatore sta già seguendo le terapie riabilitative e in settimana sarà sottoposto ad esami di controllo.