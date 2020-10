Uscito l’ultimo singolo di Gianni Magi “I vuoti dell’anima”

Napoli – Il nuovo singolo del cantautore Gianni Magi è disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming.

Il brano è intitolato “I vuoti dell’anima” e vuole raccontare come in ognuno di noi si nascondono dei vuoti, che a volte non sappiamo nemmeno di avere, ed anche l’arrangiamento rappresenta in pieno ciò che la canzone vuole raccontare.

Biografia

Gianni Magi è un cantautore e autore italiano, oltre ad essere talent scout e direttore artistico di Radio Power Italia.

“I vuoti dell’anima” segue gli ottimi riscontri dei precedenti singoli:

-Buio (Nero)

-Sulla strada del cuore

-T’amo T’Amo T’amo

-Noi soli.

Al momento sono in preparazione dei nuovi brani che verranno pubblicati nel corso del 2021.