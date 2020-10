Calcio donne: fuori dalla Coppa Italia l’Acf Alessandria

Alessandria – Niente ottavi di finale di Coppa Italia Serie C per l’Alessandria Calcio Femminile. Domenica pomeriggio le mandrogne allenate da mister Primavera sono state sconfitte, fuori casa, per 4-1 dal Torino Women che vincendo ha così centrato il passaggio del turno.

Per l’Alessandria la rete della bandiera porta la firma di Garavelli.

Dopo i risultati di domenica, questa la classifica finale del raggruppamento 16 che vede impegnate le alessandrine:

Torino Women 7 Acf Alessandria 4 Independiente Ivrea 3 Pinerolo 2