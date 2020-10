Covid19: è falso affermare che l’Italia è il Paese più virtuoso in Europa

Red – L’atteggiamento sfrontato e un po’ bizantino – cioè da sbruffoni – del potere costituito in Italia nasconde molte menzogne date in pasto agli italiani. Da quella che il Covid19 è mortale a quella che bisogna fare il vaccino, a quella che in Italia la sicurezza è più alta e la mortalità è minore. Tutto falso. Se infatti prendiamo gli otto principali Paesi europei il dato dei morti rispetto ai contagiati dimostra che, nonostante le bestiali restrizioni della libertà personale (tutte anticostituzionali), l’Italia è l’ultima in classifica.

Si sente parlare di modello Italia, per cui qui da noi le cose andrebbero meglio, per esempio, che nel Regno Unito o in Francia. Non è vero perché se prendiamo come dato la percentuale dei decessi rispetto ai contagiati – che è quello che conta -, l’Italia è ultima (vedere classifica). Non bisogna farsi ingannare dalla cartina geografica colorata ad arte per dare l’impressione che in Francia e Spagna sia in atto una catastrofe, mentre in Italia (giallino tenue) il Covid sia praticamente trascurabile, perché non è così.

Stando ai dati veri, quelli dei conteggi aggiunti da noi a destra della tabella, delle due l’una: o il nostro sistema sanitario è il peggiore, o dichiariamo più morti con Covid19 di quello che in realtà sono. In ogni caso, e nonostante la martellante disinformazione di potere, non siamo messi bene. Per la precisione, in Italia l’11,06% dei contagiati muore, dalle altre parti molto meno.

I dati matematici dicono questo, tutto il resto è aria fritta.