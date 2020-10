Il Tanaro s’è portato via 200 bare, solo 30 sono state recuperate

Garessio (CN) – “Il dramma più grande è stato per me guardare negli occhi i garessini che si sono visti portare via il paese. Donne e uomini che ho incontrato in queste ore, che mi hanno fermato piangendo e mi hanno chiesto “aiutami”. A parlare è Ferruccio Fazio, ex ministro della sanità nel governo Berlusconi e fino a pochi mesi fa alla guida della task force della Regione Piemonte contro il Covid.

Adesso Fazio è sindaco di Garessio, piccolo comune in provincia di Cuneo, a pochi chilometri da Ormea, che nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre ha subìto la furia del Tanaro, ingrossato dopo un’intera giornata di pioggia incessante. La furia delle acque si è portata via gran parte del cimitero di Tappa, una piccola frazione di Garessio, lasciando, il giorno dopo, uno scenario apocalittico: sepolture e loculi spazzati via con duecento bare che sono state trascinate dal fiume in piena. Una trentina sono state recuperate e i poveri resti composti nella camera mortuaria. Delle altre ancora non si sa nulla, sparite in una notte di tempesta.

Ed ora ai famigliari non resta che il ricordo: mariti e mogli che cercano la tomba dei figli, nipoti che cercano quella dei nonni.

C’è solo silenzio. E rabbia, naturalmente.

Domenica mattina è arrivato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a fare visita ad un territorio ferito, “morsicato” dalla furia del fiume così come molte altre zone, Casalese e Vercellese in primis, del Piemonte, regione che assieme alla Liguria è stata la più martoriate dal maltempo dello scorso fine settimana.

A Cirio spiegano che cosa è successo: feretri fra le cataste di legna in mezzo a Garessio, una cappella cimiteriale distrutta, sradicata e poi lasciata dalla corrente in mezzo all’alveo. Alcune sepolture hanno i marmi divelti. Altre sono vuote. Altre, ancora, non ci sono proprio più.

Assieme a Cirio ci sono il sindaco Fazio, il vicepresidente della Regione Carosso e la delegazione di amministratori. Poche foto, con i volontari che si sono messi a spalare il fango, saluti, abbracci. E adesso? Adesso è il tempo di ricostruire. Ma da dove ricominciare verrebbe da dire?

Domenica mattina è giunto sul luogo del disastro anche il Vescovo di Mondovì, Egidio Miragoli (nella foto), accompagnato dal suo segretario, don Federico Boetti, e dal parroco di Garessio, don Aldo Mattei che ha raccontato al Vescovo che cosa è successo esattamente. Il dramma delle bare portate via dal fiume, vite spezzate non una ma due volte.

Monsingor Miragoli si è trattenuto per una preghiera in un lungo, doloroso, silenzio.

Ieri, poi, l’annuncio: domenica 11 ottobre celebrerà al vicino Santuario di Valsorda una messa per i defunti, spiegando che “sono decine e decine le salme sottratte dalla furia dell’acqua del Tanaro. Una stima approssimativa quantifica in 170, delle quali solo una trentina fino ad ora rinvenute. Alle 17 celebrerò la santa messa, esprimendo vicinanza e preghiera per i defunti e i loro famigliari”.

Arriva, poi, una nota ufficiale: “Auspico che la compostezza della nostra gente nel vivere questo evento, insieme con la poca notorietà dei luoghi rispetto ad altri ugualmente colpiti, non abbia a spegnere i riflettori e il fattivo interesse delle Istituzioni, in primis del Governo. In caso contrario il territorio, così fragile e a rischio, sarebbe ulteriormente privato di investimenti produttivi e/o abitativi”. Una “sciagura nella sciagura”, come spiegato nella nota. In un territorio, il Piemonte, che ha dovuto subire l’ennesimo, durissimo, colpo inferto da una natura che, forse, si sta definitivamente ribellando dopo anni e anni di incuria e cementificazione selvaggia da parte dell’uomo.