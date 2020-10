Alessandria – Il centrocampista dell’Alessandria Calcio Ognjen Stijepovic è stato selezionato da Miodrag Vukotic, CT della Nazionale U21 del Montenegro, per la partita del gruppo 6 delle qualificazioni alla fase finale dei Campionati Europei U21 2021, che sia volgeranno in Ungheria e Slovenia, Montenegro-Israele in programma giovedì 8 ottobre 2020 alle 18 a Podgorica.