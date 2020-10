Voleva buttarsi sotto un treno ma ora deve cercarsi un avvocato

Arquata Scrivia – Lo salvano dal suicidio ma lo denunciano per interruzione di pubblico servizio. Sembra impossibile ma è quanto accaduto nei giorni scorsi ad Arquata Scrivia dove gli agenti della Polfer di Novi Ligure sono intervenuti alla stazione ferroviaria per salvare un ventitreenne italiano che, in stato di forte agitazione, aveva minacciato di gettarsi sui binari durante l’arrivo di un treno. Per l’intervento è stato necessario interrompere la circolazione ferroviaria. Il giovane è stato tranquillizzato dagli agenti e accompagnato negli uffici di Polizia dove è stato visitato dai sanitari del 118. Il suo gesto, però, gli è costato la denuncia per interruzione di pubblico servizio. L’operazione è una delle tante del bilancio settimanale della Polizia di Stato nelle stazioni e sui treni di Piemonte e Valle d’Aosta ma ciò che sorprende è il fatto che i poliziotti dopo aver salvato la vita al ventitreenne che voleva togliersi la vita gettandosi sotto un treno, hanno dovuto denunciarlo per interruzione di pubblico servizio in quanto era stato necessario fermare un treno causando disagi ai passeggeri. Forse questo fatto ha riportato immediatamente alla realtà l’aspirante suicida che è passato dallo stato di torpore mentale dovuto alla disperazione per cui aveva concepito l’insano gesto, al dover interpellare subito un avvocato che lo difenda dal reato a lui attribuito dagli agenti.