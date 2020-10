Il Casale spinge ma non c’è: vince il Saluzzo

Casale Monferrato (Casale Fbc 0 – Saluzzo 1) – Inizio di campionato da dimenticare per il Casale Fbc. Alla terza giornata di andata del campionato di serie D, girone A, i Nerostellati, alla loro prima uscita stagionale dato che dovranno recuperare i match contro Gozzano e Lavagnese, hanno ceduto le armi, al “Palli”, contro il Saluzzo cui è bastato un solo gol, dell’attaccante Luca Sardo al 34’ del primo tempo, per far sua la partita e portare a casa tre punti. Lo stesso Sardo sarà poi espulso nella ripresa, lasciando il Saluzzo in dieci.

I monferrini, nel complesso, hanno dato vita ad una partita incolore rendendosi pericolosi in pochissime occasioni, una su tutte con Bettoni che, su match ancora sullo 0-0, tutto solo davanti a Demarino ha sbagliato clamorosamente facendosi respingere la conclusione dall’estremo difensore dei cuneesi.

Da segnalare anche il palo colpito da D’Antoni nei minuti iniziali della gara, al 4’.

La cronaca.

Già dopo pochi minuti gli uomini di mister Buglio si rendono pericolosi con il calcio piazzato di D’Antoni, che colpisce però il palo. Continua a spingere la formazione di casa e al quarto d’ora il colpo di testa di Franchini sfila fuori di poco. Insidiosi poi anche Coccolo e Bettoni che non riescono però a finalizzare la palla in rete.

Al 34’ arriva la marcatura dei cuneesi: Sardo dal limite fa partire un tiro di esterno destro che si insacca e sullo 0-1 si chiude il primo tempo,

Nella ripresa Buglio effettua alcuni cambi, Guida per Mullici e Cocola per D’Antoni , ma i Nerostellati, pur provando ad impostare il gioco, non riescono a rendersi particolarmente pericolosi. Al 18’ da segnalare la traversa colpita da Coccolo.

Il Casale continua a spingere senza però riuscire a trovare il pareggio. Buglio opera anche altri cambi, Lanza e Fiore, per cercare di aumentare l’impatto offensivo ma il risultato non cambia.

Inizio di campionato, dunque, da dimenticare per la squadra di patron Gaffeo che non perdeva tra le mura amiche del “Palli” dalla primavera del 2019.

Casale Fbc: Tarlev, Fabbri (pt 41’ Nouri, st 41’ Fiore), M’Hamsi (st 32’ Lanza), Romeo, Cintoi, Bettoni, Mullici (st 10’ Guida), Vecchierelli, D’Antoni (st 10’ Cocola), Coccolo, Franchini. A disp.: Rovei, Fontana, Graziano, Premoli. All.: Buglio.

Saluzzo: De Marino, Pittavino, Serra, Caldarola, Carli, Bedino, N. Clerici, Soumahoro, Carrer, Sardo, Barale. A disp.: Busano, Masina, Mazzafera, S. Clerici, Peirano, Rrotani, Portel, Gaboardi, Tosi. All.: Boschetto.

Gol: pt 32’ Sardo (S).

Arbitro: Pirriatore di Bologna

Ammoniti: Vecchierelli, D’Antoni (C); Sardo, Pittavino (S).

Espulsi: Sardo (S),doppia ammonizione

Corner: 8-0

Recuperi: 2+4.