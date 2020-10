Il lecco attacca e vince, i Grigi sottotono

Lecco (Lecco 2 – Alessandria 1) – Primo stop stagionale per l’Alessandria che a Lecco, terza di andata del campionato di serie C girone A, esce sconfitta, 2-1, contro una squadra che si è dimostrata tatticamente e in condizioni fisiche migliori rispetto ad una compagine, quella in maglia grigia, decisamente sottotono con diversi elementi apparsi fuori condizione come Casarini, abulico e dominato da Galli. A livello tattico la gara l’ha vinta D’Agostino, più di una scelta di Gregucci non ha funzionato.

La cronaca.

Al 6’ Lecco subito in vantaggio: Capoferri tiene in campo un pallone sulle linea, indietro a Cauz, che mette in area, dove sbuca, centrale, Galli, che prende il tempo a Cosenza e infila Crisanto.

L’Alessandria accenna una timida reazione con Corazza che, dai venti metri, al 20’, spara alto.

La squadra di mister Gregucci appare confusa e poco organizzata e crea poco o nulla dalle parti dell’estremo difensori dei lombardi, Bertinato.

Da parte sua il Lecco fa girare palla, accelera, anticipa, affonda e al 34’ raddoppia: Mangni accelera e sfugge ancora una volta a Scognamillo, poi scarica centralmente per Iocolano che di piatto infila ancora Crisanto.

L’Alessandria è in bambola e in balia dell’avversario. L’unica occasione degna di nota è di Mora che, al 44’, mette in mezzo all’area avversaria un buon pallone ma nessun compagno ci arriva.

Dopo 2’ di recupero il primo tempo finisce sul 2-0.

Nella ripresa, per l’Alessandria, Macchioni rileva Scognamillo ma la sostanza del match resta invariata.

L’Alessandria ci prova, al quarto d’ora, con Corazza ma la sua conclusione, in rovesciata, finisce sul fondo.

Al 23’ il Lecco segna il terzo gol con Capogna ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Nelle file dei Grigi, poi, Chiarello rileva Arrighini e Castellano prende il posto di Suljic.

Al 33’ proprio lo stesso Castellano, dal limite dell’area, spara troppo alto.

Gregucci fa poi entrare Rubin per Celia e Frediani per Di Quinzio.

Al 35’ il Lecco potrebbe segnare il terzo gol ma Capogna, dopo essere entrato in area di rigore, coglie il palo.

Al 39’ l’Alessandria accorcia le distanze con Mora che, con un preciso diagonale, batte Bertinato.

Al 40’ i Grigi restano in dieci per un secondo giallo a Mora per un intervento a metà campo.

Dopo 5’ di recupero il triplice fischio. L’Alessandria esce sconfitta in maniera meritata per quanto visto complessivamente in campo. Mister Gregucci deve ancora lavorare.

Lecco (3-4-2-1): Bertinato; Celjak, Marzorati, Cauz; Nesta, Galli (26’st Lora), Marotta, Capoferri; Iocolano (42′ Moleri), Mangni (42′ D’Anna); Mastroianni (19’st Capogna). A disp.: Pissardo, Lora, Giudici, Malgrati, Porru, Merli Sali, Purro, Raggio, Bolzoni. All.: D’Agostino.

Alessandria (3-4-1-2): Crisanto; Blondett, Cosenza, Scognamillo (1’st Macchioni); Mora, Casarini, Suljic (19’st Castellano), Celia (29’st Rubin); Di Quinzio (29’st Frediani); Corazza, Arrighini (19’st Chiarello) A disp.: Crosta, Parodi, Gazzi, Poppa, Bellodi, All.: Gregucci.

Arbitro: Rutella di Enna

Gol: pt 6′ Galli, 34′ Iocolano; st 39′ Mora

Ammoniti: Scognamillo, Mora, Mastroianni, Marzorati per gioco falloso

Espulsi: Mora

Corner: 3-1

Recuperi: 2+5

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni.

Spettatori: 800 circa.