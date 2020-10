Il mare restituisce altri cadaveri

Sanremo – Il mare continua a restituire cadaveri dopo l’alluvione di venerdì e sabato scorsi a cavallo tra Francia e Italia. Alcuni sono intatti, altri sfigurati se non addirittura scarnificati. I corpi sono dieci compreso quello del netturbino italiano di Airole, Carmelo Alfano, 62 anni, della ditta Docks Lanterna, travolto dal fiume Roia mentre andava al lavoro all’altezza della frazione Trucco di Ventimiglia, e di un francese recuperato a Tenda. Domenica, nell’arco di poche ore, da metà mattinata al tardo pomeriggio, sono stati avvistati quattro corpi: due, di un uomo e di una donna, sul litorale dei Tre Ponti a levante di Sanremo, uno a Ventimiglia e uno a Santo Stefano al Mare. Anche lunedì sono stati rinvenuti due corpi, entrambi sulla costa sanremese, in località La Vesca vicino ai Tre Ponti e accanto a Portosole. Ieri gli ultimi due, sempre a Sanremo, ma questa volta davanti al centro, sul lungomare Calvino. Pare indubbio che siano tutti cittadini francesi.Oltre ai cadaveri, il mare rende anche le bare del cimitero di San Dalmazzo di Tenda, dove sono crollate tombe e sono state spazzate via altre sepolture, anche recenti. Almeno uno o due dei cadaveri, quelli ridotti a poveri resti, potrebbero essere arrivati da lì. Solamente l’esame del Dna, comparato con quello di familiari che hanno presentato denunce di scomparsa, potrà dare un’identità a questi cadaveri.