L’argentino Ignacio Varela torna a indossare la casacca dei Leoncelli

Tortona – Un ritorno importante in casa Hsl Derthona. Il club bianconero ha, infatti, annunciato l’ingaggio di Ignacio Varela, 30 anni, attaccante argentino che aveva militato nelle file dei Leoncelli nella stagione 2015-2016 realizzando sette gol.

Nelle ultime stagioni Varela ha giocato nei campionati croato, con l’IStra Pola, e maltese, con il Floriana.

L’attaccante argentino aveva lasciato il Derthona nel febbraio 2016. In Italia è rientrato lo scorso anno, a metà tra Vado e Gelbison Vallo della Lucania. Ora l’accordo con l’Hsl Derthona.

Mister Luca Pellegrini lo ha già convocato per la trasferta di oggi, a Carate Brianza, contro la Folgore Caratese.